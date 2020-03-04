AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığına Burak Yıldız getirildi - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Burak Yıldız getirildi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün onayı ile Ankara Gençlik Kolları Başkanlığına Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Yıldız getirildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından görevlendirilerek çalışmalarına başlayan Yıldız, gençlik kollarında görev almak isteyenler için oluşturulan online başvuru formu ile müracaatta bulunan gençlerle yapılan birebir görüşmelerin ardından yeni yönetimini oluşturdu.

Yıldız'ın başkanlığındaki yeni yönetim ve yürütme kurulu 26 Şubat 2020'de belirlenirken, ilk toplantı İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da katılımı ile yapıldı.

Yıldız, "AK Parti kadrolarında birlikte çalışacağımız yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarımı tebrik ederim. Yeni yönetim Ankaramıza hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.