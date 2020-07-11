AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan 'Ayasofya' açıklaması AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Ayasofya'nın cami olmasının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde sabah namazı kıldı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan 'Ayasofya' açıklaması

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ANKARA - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Ayasofya'nın cami olmasının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde sabah namazı kıldı. Daha sonra il teşkilat başkanı Burak Yıldız konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Ayasofya'nın cami olmasının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde sabah namazı kıldı. Daha sonra il teşkilat başkanı Burak Yıldız konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Yıldız açıklamasında, İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin, insanlık tarihi açısından yeni bir çağın habercisi ve Türk-İslam medeniyetinin en önemli hadisesi olduğunu ifade etti.

Yıldız konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"1934 yılında, Ayasofya Camii'nin bir müze haline getirilmesi, milletimizi ve İslam alemini derinden üzmüştü. Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed'in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden Camii olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya'da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız-şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz.

Camilerimiz gayrimüslimlere açık olacaktır

Elbette tüm camiler gibi Ayasofya Camii'nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacağını belirten Yıldız,

"Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir.

Unutulmamalıdır ki, bu karar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin dahilinde aldığı bir karardır ve en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi demektir. Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve düşünceleri, istek ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

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