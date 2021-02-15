AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı

15.02.2021 18:27
AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri ve Gara'da 13 Türk'ün şehit edildiği saldırıya sessiz kalanları takip ettiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri ve Gara'da 13 Türk'ün şehit edildiği saldırıya sessiz kalanları takip ettiklerini bildirdi.

Şahin, Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Yüreklerinin buruk olduğunu ve şehitlerin ebediyete uğurlandığını belirten Şahin, "Adı ister PKK olsun ister PYD olsun ister YPG olsun ister FETÖ ister DEAŞ ister DHKP-C ve MLKP olsun, terörün her türünü lanetlediğimizi ve terörle mücadelede irademizin ve kararlılığımızın bugün her zamankinden daha fazla olduğunu, terörün kökünü kurutuna dek, bu topraklardan söküp atana dek mücadelemizin devam edeceğini bugün buradan Ankara'dan bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

Şahin, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edildiği saldırıya değinerek, şöyle devam etti:

"Utanmadan ve arlanmadan alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, doğru bir tek ifadeleri yok. Hiçbirinin ağzından PKK için terör örgütü ifadesini duymuyorsunuz, hiçbirinin adını vererek PKK'yı lanetlediğini duymuyorsunuz, hiçbirinin terörün gerçek adını zikretmediğini görüyorsunuz. Kundaktaki bebekleri, oyun çağındaki çocukları, hemşireleri, doktorlarımızı ve öğretmenlerimizi şehit eden bu bölücü hain terör örgütünü biz bir kez daha lanetliyoruz. Utanmadan ve arlanmadan birde barıştan ve insanı yaşatmaktan söz ediyorlar. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri ve bu hain saldırıya sessiz kalanları da takip ettiğimizi, not ettiğimizi ifade ediyorum. Eminim aziz milletimiz bunlarla ilgili takdiri ve değerlendirmeyi basiretiyle ve ferasetiyle yapacaktır, gereğini yerine getirecektir."

Şahin, PKK'nın köşeye sıkıştığını ve can havliyle son saldırılarını ve son hamlelerini yaptığını kaydederek, "İnşallah askerimizin, polisimizin ve korucularımızın fedakar çalışmaları sayesinde bu mücadelede de muvaffakiyet kazanacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ülkemizde ve sınır ötesinde, terörle mücadelede feda-i can eylemek için hazır bulunan bütün güvenlik güçlerimize de yüce Allah'tan muvaffakiyet ve muzafferiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti kadın kollarının, teşkilat olmanın bütün gereklerini yerine getirdiğini ifade eden Şahin, milletin gücünü, milletin iradesini ve çeşitli toplumsal kesimlerin istek ve taleplerini siyasete kazandırdıklarını ve AK Parti'nin gerçek siyaset yapıcıları olduklarını söyledi.

Şahin, AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu, herhangi bir zümrenin veya herhangi bir bölgenin partisi olmadığına işaret ederek, "Biz 7 bölgesi, 81 vilayetiyle 83,5 milyonun partisiyiz. Evet, biz bir ideoloji partisi de değiliz. Biz, insana hizmeti merkeze alan hizmet odaklı bir partiyiz, biz muhafazakar demokrat siyasi anlayışı kendisine düstur edinmiş ve benimsemiş bir partiyiz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye idealimize ancak yeni, demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah yeni anayasamızı Cumhuriyet'imizin 100. yılında 2023'te ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa, mevcut anayasanın ilk 4 dört maddesini koruyan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel felsefesini alan, özgürlükleri kısıtlamayı değil teminat altına almayı kendisine gaye edinmiş öz çerçeve bir anayasa olacak. İnşallah bütün paydaşların, bütün siyasi partilerin ve bütün sivil toplum örgütlerinin fikirleri ile desteklerini alarak bu yeni anayasayı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki en önemli gündem maddesi ve en önemli sınavımız budur."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Çam

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da kongrede yaptığı konuşmada, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesinin hüznünü yaşadığını belirtti.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri 2 hafta önce ziyaret ettiklerini, onlarla bir araya gelerek kendilerini dinlediklerini kaydeden Çam, "Dün isimler açıklandıktan sonra gözlerim o isimlerin içerisine baktı ve orada görüşmüş olduğumuz 6 ailenin çocuklarının da şehit olduğunu görmüş olduk." dedi.

AK Parti Kadın Kolları'nın bir okul olduğunu ifade eden Çam, "AK kadınlar yeri geldiğinde ramazan sofralarında dua olmayı bilir yeri geldiğinde mazlum coğrafyaların evlatlarının gözyaşı olmayı bilir yeri geldiğinde yaşlı annelerin yanında yoldaş olmayı bilir yeri geldiğinde ise ön saflarda 15 Temmuz'da gazi olmayı çok iyi bilir." dedi.

Çam, Meclis'te 54 kadın milletvekilinin 46'sının kadın kolları teşkilatı içerisinden olduğunu, belediye başkanlarından 8'inin de kadın kolları teşkilatından yetiştiğini aktardı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Kadın Kolları İl Başkanı Mualla Varol da birer konuşma yaptı.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kadın kolları üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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