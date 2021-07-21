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AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı

21.07.2021 18:56
AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı, System.String[]

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, parti içi bayramlaşma programı düzenledi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, parti içi bayramlaşma programı düzenledi.

İl Başkanlığı önünde yapılan etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara milletvekilleri Arife Polat Düzgün, Hacı Turan, Emrullah İşler ile teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

Özcan, bayramların kardeşlik duygusunun en yoğun düzeyde yaşandığı günler olduğunu belirterek, kurulduğu günden beri AK Parti teşkilatları olarak her bayramda bu duyguyu pekiştirdiklerini söyledi.

AK Parti'nin bir gönül ve ortak akıl hareketi olduğunu dile getiren Özcan, "Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı gerçekleştirdik, inşallah bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Ankara teşkilatlarının birlik ruhu ve ilk günkü heyecanla her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydeden Özcan, bu durumun yeni başarıları beraberinde getireceğini vurguladı.

Gönülleri kazanmaya bu bayramda da devam edeceklerini belirten Özcan, pandemi kurallarını gözeterek vatandaşlarla hemhal olacaklarını söyledi.

Ankara teşkilatları olarak Müslümanların ilk hicret yeri Etiyopya'da AK Külliye projesini tamamladıklarını da aktaran Özcan, "Bu bayramda da oradaki mazlum kardeşlerimizle kurbanlarımızı paylaştık ve aradaki mesafe uzak olsa da biz kalben birbirimize çok yakınlaştık." diye konuştu.

"25 ilçeyi ak belediyecilikle tanıştıracağız"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de salgının etkisinde geçirilen son bayram olması temennisinde bulunarak maske, mesafe ve temizlik kurullarına uygun şekilde bayramlaştıklarını söyledi.

Salgını yavaş yavaş geride bıraktıklarını, rutin programlarına dönmeye başladıklarını ifade eden Şahin, "Siyasete de adım adım programımıza dönmemiz gerekiyor. Siyasete tatil olmaz, daha yoğun bir şekilde Ankara'nın 25 ilçesinde kapı kapı dolaşacağız. Salgın nedeniyle gidemediğimiz hemşerilerimizle kucaklaşacağız, dertlerine derman olacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılını kutlayacaklarını belirterek, her geçen gün AK Parti'nin genç, dinamik ve enerjik parti olmaya devam ettiğini kaydetti.

Teşkilatlar sayesinde daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet edeceklerini ifade eden Şahin şöyle devam etti:

"Kurulduğu günden bu yana Ankara teşkilatları, hep örnek teşkilat olmuştur. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel çalışmalar yaptık, önemli başarılara imza attık. Ankaralılar da seçimlerde bize teveccüh gösterdi. Şimdi önümüzde iki imtihan var, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. İnşallah Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz ve Meclisteki çoğunluğu da alacağız. Yerel seçimlerde ise büyükşehir belediye başta olmak üzere, Ankara'daki 25 ilçeyi ak belediyecilikle tanıştıracağız. Çankaya dışında diğer ilçelerde en az bir kez, bazılarında ise sürekli belediyeleri kazandık. İnşallah Çankaya da dahil bütün belediyeleri kazanacağız."

Salgın döneminde bakanlıkların yoğun çalışmaları sayesinde gereken önlemlerin aldığını hatırlatan Şahin, bu dönemde kararların hızlı uygulanmasının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminin bulunduğuna dikkati çekti.

Şahin, bu sistem sayesinde belirlenen ihtiyaçlara zamanında cevap verildiğini sözlerine ekledi.

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AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı

Fatih Şahin, Hakan Han, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Ankara İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika


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