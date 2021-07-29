AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün Güdül ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Güdül ilçesinde temaslarda bulundu.

Düzgün, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yıldız ile partisinin ilçe başkanlığının ardından Güdül Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Düzgün, daha sonra esnafa ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Düzgün, Yıldız ve Belediye Başkanı Yalçın ile birlikte ilçedeki Güdül Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret ederek kooperatif çalışmaları hakkında, Kooperatif Başkanı Yasemin Sazak'tan bilgi aldı.

Her fırsatta Ankara ilçelerine ziyaretlerde bulunduğunu belirten Düzgün, Güdül'deki ziyaretlerinin verimli geçtiğini kaydetti.