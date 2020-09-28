AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: "Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız" - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: "Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız"

- AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: "Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız" "Doğu Akdeniz meselesinde, zorlamalarla, dayatmalarla bir yere varılamaz" "Biz soruna, herkes için hakkaniyetli bir çözüm bulunmasını istiyoruz" AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan,...

- AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: "Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız"

"Doğu Akdeniz meselesinde, zorlamalarla, dayatmalarla bir yere varılamaz"

"Biz soruna, herkes için hakkaniyetli bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Doğu Akdeniz meselesinde, zorlamalarla, dayatmalarla bir yere varılamayacağını belirterek, "Bu soruna çare bulmanın yolu, müzakere ve diyalog kanallarını kullanmaktan, tüm tarafların rızasını almaktan geçiyor" dedi.

Arslan, sosyal medya hesaplarından vatandaşlara hitaben yayınladığı video mesajında, Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi. Doğu Akdeniz meselesinin uzun süredir gündemin en önemli konularından biri olduğuna işaret eden Arslan, söz konusu meselede kritik bir eşiğe gelindiği uyarısında bulundu.

"Çözüme ilişkin umudun güçlenmekte olduğunu görüyoruz"

Ali İhsan Arslan, müzakere ve diyalog anlayışından yana olduklarını belirterek, "Müzakere ve diyalog anlayışının baskın çıkmasından duyduğumuz memnuniyet eşliğinde, çözüme ilişkin umudun güçlenmekte olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öteden beri Doğu Akdeniz meselesinde, müzakere ve diyaloğa öncelik tanınması gerektiğini savunduklarını söyleyen Arslan, Avrupa Birliği ve küresel güçlerin de nihayet bu noktaya gelmiş olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Bizler Türkiye'nin, milletimizin ali menfaatlerini korumakta sonuna kadar kararlıyız"

Milletvekili Arslan, "Türkiye'nin dinamik siyaseti, diplomasiyi işletmesi, tarafları dikkate alan, onların sözlerine kulak kesilen tavrı, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemede belirleyici bir rol oynamıştır. Türkiyemiz, aracı ülkelerin ricalarını da gözeterek, müzakereler için gerekli adımları atmış durumdadır. Bu demek değil ki Türkiye tezlerinden ve haklarından vazgeçiyor. Asla" değerlendirmesinde bulundu. "Bizler Türkiye'nin, milletimizin ali menfaatlerini korumakta sonuna kadar kararlıyız" vurgusunda bulunan Arslan, soruna herkes için hakkaniyetli bir çözüm bulunmasını istediklerinin altını çizdi. Ali İhsan Arslan, "Biz soruna, herkes için hakkaniyetli bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ne gerginlikten besleniyoruz, ne hakkımız olanından fazlasını istiyoruz Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız" diye konuştu.

"Türkiye'yi devre dışı bırakmaya yeltendiler"

Birilerinin Türkiye'yi yok saymasına, Türkiye'yi adeta kendi sahillerine hapsetmeye kalkışmasına da sessiz kalamayacaklarını dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de ciddi enerji kaynakları bulunması üzerine bölge ülkeleri kendi aralarında anlaşıp Türkiye'yi devre dışı bırakmaya yeltendiler. Biz de uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz bir karşı hamleyle, Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladık. O bölgede artık enerji aramaları yapabilmemizi mümkün kılacak, hukuki alt yapıyı oluşturmuş olduk. Bu gelişmenin, Türkiye aleyhtarlığına soyunmayı iş edinmiş bazı çevreleri nasıl telaşlandırdığını hep birlikte gördük."

Arslan, Yunanistan'ın Meis adası üzerinden Türkiye'nin kıta sahanlığının 2 kilometre olabileceğine dair öne sürdüğü tezin akla, mantığa, hukuka ve adalete dayanmadığını anlatarak, "Yunanistan 40 bin kilometrekare, biz yalnız 2 kilometrekare alanda yer alabilecekmişiz. Bunu kabul etmeyeceğimizi beyan ettik. Enerji aramaları, kıta sahanlığı konularının, Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal manasına geldiğini tüm dünyaya ilan ettik" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak bizler de iyi niyetimizi gösterme hususunda bir an dahi tereddüt etmedik"

Yaşanan süreçte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, devlet adamlığına hiç yakışmayan, nezaket dışı tavırlarının ve beyhude bir şekilde Avrupa Birliği liderliğine soyunma teşebbüslerinin de ibretle izlendiğini ifade eden Milletvekili Arslan, "Ama o nahoş üslubun bir işe yaramadığını, Avrupa Birliği'nde bu meseleye suhuletle yaklaşma anlayışının baskın çıktığını da hep birlikte müşahede ettik. Almanya gibi makul ve yapıcı tavır sergileyen ülkelerin araya girmesi karşısında, Türkiye olarak bizler de iyi niyetimizi gösterme hususunda bir an dahi tereddüt etmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Doğu Akdeniz için bir konferans toplanması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Arslan, bu çağrının ardından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesinin ertelendiğini anımsattı.

"Türkiye'ye yaptırım uygulamak için can atan, tehditler savuranlar sessizliğe gömüldüler"

Milletvekili Arslan, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye yaptırım uygulamak için can atan, tehditler savuranlar sessizliğe gömüldüler. Vizyon yoksunu bu kesimler, Türkiye'nin Batı için ne kadar mühim bir aktör olduğunu bir türlü idrak edemiyorlar. Türkiye, Doğu Akdeniz meselesinde, herkesin hakkını gözeten adil bir çözümden yana olduğunu; haklarının gasp edilmesine asla razı olmayacağını, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekeni yapma kararlılığını açıkça ortaya koymuştur. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Hakkımızı yedirmeyeceğimiz gibi, hiç kimsenin hakkının yenmesini de istemeyiz. Doğu Akdeniz meselesinde, zorlamalarla, dayatmalarla bir yere varılamaz. Bu soruna çare bulmanın yolu, müzakere ve diyalog kanallarını kullanmaktan, tüm tarafların rızasını almaktan geçiyor. Adil bir çözüm ancak bu yolla bulunabilir. Milletimizin, Doğu Akdeniz meselesinde hükümetimizin yanında durduğunu, destek verdiğini biliyor; bu vesileyle halkımıza da şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız

Doğu Akdeniz, Milletvekili, Akdeniz, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: 'Biz Akdeniz'de, Ortadoğu'da barış, huzur, güvenlikten yanayız' - Son Dakika


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