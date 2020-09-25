AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde temaslarda bulundu.

Erdoğan, ilk olarak AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile görüştü, parti çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret eden Erdoğan, belediyenin çalışmaları ve yatırımları ile ilgili görüştü.

İlçede, spor sahası ve salonu gibi yatırımları tamamladıklarını ifade eden Kaplan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni belediye binasının da inşasını tamamlayarak tüm birimleri bu çatı altında toplayacaklarını aktardı.

Erdoğan, AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir şehit ailesine ziyarette bulundu.