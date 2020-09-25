AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde temaslarda bulundu.

Erdoğan, ilk olarak AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile görüştü, parti çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret eden Erdoğan, belediyenin çalışmaları ve yatırımları ile ilgili görüştü.

İlçede, spor sahası ve salonu gibi yatırımları tamamladıklarını ifade eden Kaplan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni belediye binasının da inşasını tamamlayarak tüm birimleri bu çatı altında toplayacaklarını aktardı.

Erdoğan, AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir şehit ailesine ziyarette bulundu.

Milletvekili, Beypazarı, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı         
20:34
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 01:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei