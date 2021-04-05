AK Parti Ankara Milletvekili Düzgün kanser taramalarının pandemi gerekçesiyle ertelenmemesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, kanserde erken teşhis için sağlık taramalarının önemli olduğunu, bunların pandemi gerekçesiyle ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Düzgün, Meclis'te, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kanserin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüm nedeni olduğunu söyleyen Düzgün, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2018'de dünyada 18,1 milyon yeni kanser vakasının saptandığını, kansere bağlı 9,6 milyon ölümün gerçekleştiğini aktardı.

Düzgün, çalışmaların, her 8 erkekten 1'inin, her 11 kadından ise 1'inin kanser nedeniyle hayatını kaybedebileceğini öngördüğünü ifade etti.

Kanserin yüzde 10'unun genetik, yüzde 90'ının çevresel faktörlere bağlı olduğunu, çevresel etkenler arasında tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite ve enfeksiyonların yer aldığını belirten Düzgün, "Çevresel faktörleri engelleyebilirsek kanserin, yüzde 30-50 oranına engellenebileceği öngörülüyor." diye konuştu.

Kanserde erken teşhisin önemini dile getiren Düzgün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli bir etkendir. Yapılan çalışmalar, kanserde en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu göstermiştir.

Risk faktörlerinden kaçınma, bunlardan korunabilmek için erken teşhis oranlarında ülkemizde herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların, pandemi döneminde de devam ettiğini belirtmek isterim. Erken teşhis taramaları çok önemli. Bunlar pandemi gerekçesiyle ertelenmemeli. Kanser taramaları, sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."