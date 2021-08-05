AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Erdoğan, Beypazarı esnafını da ziyaret etti.

Erdoğan, engellileri ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanlığınca alınan akülü tekerlekli sandalyeler engellilere hediye edildi.

Asuman Erdoğan, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek burada İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz 'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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