AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İşler, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu'yu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden İşler, burada ilçede yürütülen çalışmalar ve yeni yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'yi ziyaret eden İşler, çiftçilerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Demirbaş ile esnafı ziyaret eden İşler, ilçede 'yeşil altın' olarak tabir edilen salatalık üretiminin yapıldığı tarlada çalışan işçilerle salatalık toplayıp, üreticilerle turşu kurdu. İşler, daha sonra genç girişimcinin atölyesini inceledi. İşler'e, ziyaretlerinde AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Aytekin Gürer, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri ile partililer eşlik etti.

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