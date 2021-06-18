AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, vatandaşlarla da sohbet etti.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile görüşen Şahin, buradan Polatlı Ziraat Odasına geçti.

Şahin burada, oda başkanı Zekai Köseoğlu'ndan brifing aldı.

Burada konuşan Şahin, salgın kapsamında sağlanan destek tutarının 661 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 milyon esnafa destek sağlanacağını dile getiren Şahin, "Bunların müracaatlarını geçen hafta aldık. Kısa zaman içerisinde bunların ödemeleri gerçekleştirilecek. 5 milyon hanemize doğrudan nakit desteği sağladık. Arpa-buğday fiyatında geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 36-37 mesabesinde fiyatları iyileştirdik. İnşallah bu salgını geride bırakıp güzel, mutlu, müreffeh bir ülkenin evlatları olarak bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, Gökpınar barajının ağustos ayı başında tamamlanacağını ve eylül ayından itibaren de su tutmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ve diğer ilgililer de yer aldı.