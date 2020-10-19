AK Parti Ankara Milletvekili Turan'dan Kırşehir TSO'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Turan ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Turan, daha önce Kırşehir milletvekili olarak görev yaptığını belirterek, kentin ekonomik sorunlarının çözümü için her zaman destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Kırşehir TSO yönetimine teşekkür eden Turan, şehrin ticaret ve sanayi potansiyelinin gelişmesi için tüm kurumlarla iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Mustafa Yılmaz da ziyaretinden dolayı Hacı Turan'a teşekkür ederek, milletvekillerinin desteğinin şehrin gelişmesinde önemli olduğunu kaydetti.