AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı

17.08.2022 19:03
AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Türkiye'nin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle örtüştüğünü, tüm parti teşkilatının bu bilinçle çalışması gerektiğini belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Türkiye'nin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle örtüştüğünü, tüm parti teşkilatının bu bilinçle çalışması gerektiğini belirtti.

AK Parti Polatlı Danışma Meclisi, İlçe Başkanlığında toplandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Akdoğan, geride kalan 21 yılda AK Parti'nin köklü reformlarla ülkeye önemli kazanımlar sağladığına işaret etti.

Başörtüsü yasağının kalkması, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, askeri vesayetin kaldırılması gibi devrim niteliğinde onlarca çalışmanın yapıldığını aktaran Akdoğan, Türkiye'nin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle örtüştüğünü, tüm parti teşkilatının bu bilinçle çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Elde edilen kazanımların bir gecede yitirilebileceğini, bunun idrakinde olunması gerektiğini aktaran Akdoğan, şöyle konuştu:

"Sistem değişemez diyorlardı, değişti. Hiçbir lider, bir darbeyi püskürtemedi. Biz bir darbeyi püskürttük. Bunlar basit şeyler değil. 21 yılda neler yapıldı. Biraz yaptıklarımızla gurur duymamız lazım. Bunları hep beraber yaptık, teşkilat mensuplarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Bir seçim var ve Türkiye'nin istikbalini ilgilendiren bir durum var. Birçok badire atlattık, sıkıntı atlattık ama hamdolsun iyi yoldayız. Bu süreçte, cumhurbaşkanımızın ardında bizim teşkilatlar olarak dimdik durmamız lazım ve birbirimize kenetlenmemiz lazım."

Toplantıya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül ve İlçe Başkanı Aysel Demir de katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Ünal: Bizi millet getirdi, yine bu aziz milletin kararı götürür AK Parti'li Ünal: Bizi millet getirdi, yine bu aziz milletin kararı götürür Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz
Kaynak: AA

AK Parti, Hisarcık, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:28 Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 19:03:44. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement