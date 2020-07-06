AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde AA'nın Türk ve dünya basını için önemine değinen Yıldız, Ajans'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mutanoğlu'na tebriklerini iletti, çalışmalarında başarılar diledi.

Mutanoğlu da Ajans'ın yapısı hakkında bilgi verdiği Yıldız'a 100. kuruluş yıl dönümü kapsamındaki çalışmaları anlattı.

AA'nın 13 dilde abonelere sunduğu haber, fotoğraf ve videoların sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirten Mutanoğlu, Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların 3'te 2'sinin, haberlerin ise yüzde 40'ının AA tarafından üretildiğini söyledi.