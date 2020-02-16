AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de

7 saat önce

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesine ziyarette bulundu.

Yıldız, Güdül ilçesi ziyaretinde ilk olarak partililerle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret eden Yıldız, yeni belediye binasını gezdi.

Yıldız ve Yalçın, belediyenin içinde bulunan "Fotoğraflarla Güdül" sergisini gezdi.

Yalçın, sergilenen fotoğraflarla Güdül'ün güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, Ankara'nın her türlü sorununu yerinde görme ve yerel yönetimlerle istişare ederek, sorunların kısa süre içinde çözüme kavuşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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