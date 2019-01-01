Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Akyurt'ta Hilal Ayık, Altındağ'da Asım Balcı, Ayaş'ta Burhan...
1 saat önce
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Akyurt'ta Hilal Ayık, Altındağ'da Asım Balcı, Ayaş'ta Burhan Demirbaş, Bala'da Ahmet Buran, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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