Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Çamlıdere'de Hazım Caner Can, Çankaya'da Amber Türkmen, Çubuk'ta...
1 saat önce
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Çamlıdere'de Hazım Caner Can, Çankaya'da Amber Türkmen, Çubuk'ta Baki Demirbaş, Elmadağ'da Gökhan Küçükçelebi, Evren'de Hüsamettin Ünsal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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