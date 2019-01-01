Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Güdül'de Muzaffer Yalçın, Haymana'da Özdemir Turgut,...
1 saat önce
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Güdül'de Muzaffer Yalçın, Haymana'da Özdemir Turgut, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Kalecik'te Duhan Kalkan, Keçiören'de Turgut Altınok'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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