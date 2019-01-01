Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da...

Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da...

1 saat önce

AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da..., System.String[]
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Mamak, Ankara, Nallıhan, Kızılcahamam, Politika
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