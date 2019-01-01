Ak Parti, Ankara'nın İlçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da...
1 saat önce
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıkladı
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi