AK Parti anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti'de yükseliş var, MHP baraj altı - Son Dakika

Muhalefetin erken seçim talepleri sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, CNNTürk'deki Tarafsız Bölge programında açıkladı.

"AK PARTİ 38-40 BANDINDA"

AK Parti'nin oylarının düştüğüne ilişkin iddialarına yanıt veren Şen, "Benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49'dan baktığımız zaman düştü, son seçime baktığımız zaman 42,3 düşmüş, doğru. Bazı meslektaşlarım '20 bilmem kaç' diyor. İnsaf… Böyle dediğiniz zaman o zaman düşmüyor. 20'li rakamlar gördüğünü söyleyenler diyorlar ki, 'Bu toplam seçmen üzerindedir. Geçerli oylara baktığın zaman 30 küsur olmaktadır.' Böyle bir siyasal gerçeklik yok." dedi.

"YÜZDE 20-30 KARARSIZ VAR DİYEN İŞİNİ YAPMIYOR"

Yüzde 20-30 kararsızın olduğu değerlendirmelerine karşı çıkan Şen, "Yüzde 20-30 kararsız diyenler işini yapmıyor. Kararsızlar var. 6-7 civarında. Böyle bir toplumda 15-20 kararsız bulunamaz. Seçmen tam netleşemez normaldir hadi 12 buldunuz, bir de cevap vermeyenler vardır. Ya da fikrini belirtmeyenler vardır. Bu üç grubu toplandığın zaman bu 20-30 olmaz bu teoriye ters." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'DE YÜKSELİŞ VAR"

İYİ Parti'de bir yükseliş olduğunu söyleyen Şen, "İYİ Parti'de bir yükseliş var ama çok bir yükseliş yok. 11 civarında çıkıyor. Bana biraz psikolojik harp gibi geliyor. CHP 22 ile 25 oy arasında alıyor. MHP 8 ve 9'u görmek ile birlikte 10 üzerinde son aylarda görmedim. HDP tam böyle 10'u taht edinmiş azıcık üzerine ya da altına iniyor. Oralarda geziniyor." değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMÜYOR"

Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını da açıkladı. Mustafa Şen, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin altına düşmediğini söyledi.