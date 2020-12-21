AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı
21.12.2020 13:29
AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri, ilçede esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.
AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri, ilçede esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.
AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım, yaptığı açıklamada her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
Yıldırım, vatandaşların Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmesini istedi.
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