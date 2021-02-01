AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi

01.02.2021 15:47
AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle sizlerin güçlü iradenizle 2023'te zafer bizlerin olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle sizlerin güçlü iradenizle 2023'te zafer bizlerin olacak. İnandık ve çıktık bu kutlu yola." dedi.

Kaya, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak var gücüyle çalıştığını ifade eden Kaya, "Bizlere çok büyük görev düşüyor. Hep birlikte 2023 yılında tarihi seçime gideceğiz. Allah'ın izniyle, sizlerin güçlü iradenizle 2023 yılında zafer bizlerin olacak. İnandık ve çıktık bu kutlu yola. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

"Antalya'da muhteşem bir ekip var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de davanın neferi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Zor şartlarda, karda, yağmurda, çamurda salona gelen insanları görünce bir kez daha gurur duydum." diyen Kandemir, Antalya'da muhteşem bir ekip olduğunu, kentin milletvekillerinin de meclisin gözbebeği olduğunu kaydetti.

Antalya'nın başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere önemli isimler yetiştirdiğini belirten Kandemir, "Bu münbit topraklarda gerçekten de bu vatana hizmet etmek için, coşkuyla gayret gösteren binler var. İl başkanımızla muhteşem çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.???????

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile kongreye katıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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