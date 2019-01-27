AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanını yapmak için çalışmalara başladık.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanını yapmak için çalışmalara başladık. Yetmiyor, mevcutlar yetmediği için üçüncüsü gerekli. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi.



Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.



Antalya'nın yeşili, kıyıları, kumsalı, tarım arazileri gibi insanının da eşsiz olduğunu belirten Erdoğan, bunun için Antalya'yı sadece turizmin değil gönüllerin de başkenti olarak gördüklerini söyledi.



Salondakilere, "Al yazmam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı" ifadelerinin yer aldığı Antalya türküsünün dizeleriyle seslenen Erdoğan, "İşte bu Antalya türküsünde olduğu gibi bizim de gözümüz Antalya'dadır." diye konuştu.



"Antalya 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz, 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?" sorusunu yönelten ve "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Maşallah, seçim gecesi Antalya'dan müjdeli haberler bekliyorum." karşılığını verdi.



Antalya'yı sadece turizm alanında değil her konuda en ileri hizmetlere kavuşturmak için 16 yıldır gece gündüz çalıştıklarını ve bu süre içerisinde Antalya'ya 40 katrilyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Laf değil bu, icraat." dedi.



Eğitim alanında 9 bin 431 adet yeni derslik kazandırdıklarını, 3'ü vakıf 1'i devlet olmak üzere 4 üniversite kurarak üniversite sayısını 5'e çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 415 yatak kapasiteli yurt binalarını hizmete sunduklarını, birkaç yıl içinde çeşitli ilçelere toplamda 4 bin 750 kişilik 6 yükseköğrenim yurdu daha kazandıracaklarını ifade etti.



Gençliğe verilen önem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumuyla spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları gibi sosyal tesisleri de Antalyalıların hizmetine sunduklarına değinerek, "İşte gördüğünüz şu kapalı spor salonu eserimiz, bunu bizden öncekiler yapmadı ama biz yaptık. Niye? Gençliğe verdiğimiz önemin gereği." şeklinde konuştu.



Toplantıya katılan kadınların tezahüratları üzerine ise Erdoğan, "Ak kadınlarla Konyaaltı'nı da inşallah AK Parti'ye kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.



Antalya'da üç millet bahçesi projelerinin bulunduğunu, Manavgat'ta inşa ettikleri Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışını bugün gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, eski stadın yerine yaptıkları millet bahçesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Antalya Kent Müzesi Millet Bahçesinin ise ekim ayında tamamlanacağını söyledi.



Sağlık alanında 20'si hastaneden oluşan 56 yeni sağlık tesisi yaptıklarını, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi ile 11 adet sağlık tesisinin inşasının sürdüğüne işaret eden Erdoğan, Antalya'ya yapacakları bin yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinin devam ettiğini bildirdi.



Antalya'ya TOKİ vasıtasıyla 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Bay Kemal diyor ya, 'Fakir fukaraya, garip gurebaya en ufak bir destek yok.' Resmi rakam söylüyorum, 2,5 katrilyon ihtiyaç sahiplerine bu devlet resmen destek vermiştir." bilgisini paylaştı.



Antalya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 640 kilometreye çıkardıklarını ve şu anda toplam maliyeti 13 katrilyon lira olan 19 yol projesinin yapımının sürdüğünü aktaran Erdoğan, Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu projesi içindeki 4 çift tüp tünelin tamamlandığını, 7 çift tüp tünelin de projelendirildiğini dile getirdi.



"Eserlerimizle ortadayız"



Recep Tayyip Erdoğan, "Biz icraat yapıyoruz laf değil ve eserlerimizle ortadayız. Ziya Paşa ne diyor? 'Eşek ölür kalır semeri insan olur kalır eseri' olay bu." diye konuştu.



Manavgat-Akseki yolundaki güzergahta bulunan 4 çift tüp tünel ve köprülerde çalışmaların sürdüğünü, projenin 2021 yılında tamamlayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, Antalya-Taşağıl yolunu da yine aynı yıl tamamlayacaklarını bildirdi.



Alanya ayrımı-Hadim yolundaki 10 tek tüp tünelin yapımının tamamlandığını ve Konya'yı Antalya'ya bağlayacak yolda inşa ettikleri Demirkapı Tüneli'nde çalışmaların sürdüğünü anlatan Erdoğan, tünel trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlanacağını ve bu projeyi gelecek yıl tamamlayacaklarını belirtti.



Antalya-Alanya-Gazipaşa yolundaki inşaatların hızla devam ettiğinin, proje içindeki 5 tek tüp tünelin tamamlandığının altını çizen Erdoğan, Gökçebelen Tüneli'ndeki ve Alanya Doğu Çevreyolu Dim Tüneli'ndeki çalışmaların da gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.



Burdur-Antalya-Alanya otoyolu projesiyle ilgili adımların yıl içerisinde atılacağını belirten Erdoğan, tramvay hattını tamamlayarak hizmete aldıklarını hatırlattı.



Antalya'yı İzmir ve İstanbul'a bağlayacak YHT projesi



Antalya'yı İstanbul'a ve İzmir'e Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile bağlayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Antalya hızlı tren projesinde 3 kesim halinde etüt çalışmalarının sürdüğünü, Antalya'yı Konya'ya, Ankara üzerinden Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı tren koridoruna Karaman-Adana üzerinden Gaziantep başta olmak üzere güney illerine de hızlı tren ağıyla bağlayacakları bilgisini verdi.



Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının da 4 kesim halinde ayrı ayrı devam ettiğine değinen Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın iç ve dış hatlar terminal binasını büyüterek yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdıklarını anımsattı.



Antalya'ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa Havalimanı'nı kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, "Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanını yapmak için çalışmalara başladık. Yetmiyor, mevcutlar yetmediği için üçüncüsü gerekli. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi.



Antalya'nın 2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiğinin 31 milyon 566 bine ulaştığını anımsatan Erdoğan, aynı şekilde yılda 1,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın da 1 milyon 215 bin yolcu trafiğini yakaladığını söyledi.



Antalya'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu ve bunun için de baraj ve göletlerin şehir için son derece önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, son 16 yılda Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini, ayrıca 10 baraj ve iki göletin yapımının sürdüğünün altını çizdi.



İçme suyu projesi



Son 16 yılda inşa ettikleri sulama tesisleriyle Antalya'da 472 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, yapımı süren sulama tesisleriyle birlikte 199 bin dekar zirai arazinin daha sulamaya açılacağını vurgulayan Erdoğan, Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için dev borularla isale hattı inşa ettiklerini, Karacaören 2 Barajından aldıkları suyu arıtma tesisinden geçirerek şehire vereceklerini ifade etti.



Böylece Antalya'nın içme suyu gibi bir probleminin asla olmayacağını belirten Erdoğan, Alanya'nın da içme suyu sıkıntısını da tamamladıkları arıtma tesisi ve isale hattıyla çözdüklerini söyledi.



Antalyalı çiftçilere toplamda 1,1 katrilyon liralık tarımsal destek verdiklerini, 196 bin Antalyalı işverene toplam 4 katrilyon liralık teşvik sağladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Görüldüğü gibi Antalya'nın kıymetini sadece sözle ifade etmekle kalmıyor, yatırımlarımızla da teslim ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bir yandan bakanlıklarımız vasıtasıyla biz diğer yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle sizler inşallah Antalya'yı büyütmeye, yükseltmeye devam edeceğiz."



(Sürecek)

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