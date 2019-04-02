AK Parti Antalya'da 19 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor
31 dakika önce
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.
AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem
Taş, 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.
Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Sahada cansiperane çalışan ve partimize oy veren kardeşlerimizin 1 oyunun dahi boşa gitmemesi için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:50 Kaynak: İHA
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