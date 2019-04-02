Son Dakika Haberleri: AK Parti Antalya'da 19 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

AK Parti Antalya'da 19 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

51 dakika önce

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayılması için 19 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

AK Parti Antalya'da 19 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayılması için 19 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Taş, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Sahada cansiperane çalışan ve partimize oy veren kardeşlerimizin 1 oyunun dahi boşa gitmemesi için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız." ifadelerini yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:41 Kaynak: AA

İbrahim Ethem, AK Parti, Antalya, Güncel
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