AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'tan 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 28 Şubat zihniyetinin bazı mahfillerde hala diriliğini koruduğunu ifade ederek, devletin çalışmalarına rağmen, darbe zihniyetinin söylemlerinin, eylemlerinin kabuk bağlayan yaralarını kanattığını bildirdi.

Taş, yaptığı açıklamada, 25 yıl önce gerçekleştirilen ve "post modern" darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu belirtti.

28 Şubat'ın motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden aldığını ve vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin ismi olarak da tarihe geçtiğini aktaran Taş, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta sözde 'irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekün Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. '1000 yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur."

"28 Şubat zihniyeti hala diriliğini koruyor"

Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadının, inançları hiçe sayılarak horlandığını, baskıya maruz kaldığını, başörtülerinin açılmaya zorlandığını ifade eden Taş, bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızların çoğunun üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirdiklerini belirtti.

Başörtü yasağı ile de kadınların çalışma hayatında var olmalarının engellendiğini aktaran Taş, siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını bildirdi.

İbrahim Ethem Taş, 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacaklarını, demokrasiye, milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını azaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri, kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır."

15 Temmuz darbe girişiminin de vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğu ifade eden Taş, vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin her daim süreceğini kaydetti.

Taş, insan haklarının, demokrasi ve değerlerin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, darbelere boyun eğmeyenlere de şükranlarını sunduğunu kaydetti.