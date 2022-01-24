AK PARTİ ANTALYA'DAN 3 İSME SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon programında hakaret edildiğini öne süren AK Parti teşkilatları 81 ilde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya'da da adliye önünde gazetecilere konuşan Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti teşkilatları bugün 81 ilde adliyelere başvurup, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile Kabaş'ın söylemlerine gülümsedikleri öne sürülen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçeleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak savcılıklara verildi.

Partinin il teşkilatınca Adliye'de yapılan suç duyurusu sonrasında AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, bir basın açıklaması yaptı.

Bir televizyon kanalında sistematik olarak partilerine, genel başkanlarına ağır hakaretlerde bulunulduğunu iddia eden Taş, 'Sözde gazeteci Sedef Kabaş katıldığı televizyon programında AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Bu hakarete sessiz kalmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın siyasete girdiği yıllardan bu yana muhalefete sayısız mağlubiyetler yaşattığını sözlerine ekleyen İl Başkanı Taş, şunları söyledi:

'Kazanılan zaferleri hazmedemeyen 'hazımsız güruh' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatlerinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuzu kastedecek şekilde hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Milletin temsil ettiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak değerlendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."