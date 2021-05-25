AK Parti Antalya'dan '50 dakika' tepkisi - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında Başkan Muhittin Böcek ve CHP ile İYİ Parti meclis üyelerinin toplantıya geç katılım sağladığını belirterek bu tutumu sert bir dille eleştirdi. Taş, gecikmenin 50 dakika olduğuna dikkat çekerek, ASAT Genel Kurulu seçiminden de kaçıldığını öne sürüldü.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, dün Antalya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerine tepki gösteren bir açıklama yaptı. Meclis toplantısına Böcek ile CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin 50 dakikalık bir gecikmeyle geldiği öne sürülen açıklamada, "Cumhur İttifakı belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik tutum sonrası bu basın açıklamasını yapmak zorunluluğu doğmuştur. Dün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri, sadece meclis üyelerimizi 50 dakika bekletmek gibi bir nezaketsiz tavrın ötesinde düpedüz meclisten, üye seçimlerinin yapılacağı ASAT Genel Kurulu'ndan kaçmıştır. Bu yaptıkları hareket saygısızlığın ötesinde demokrasiyi hiçe saymaktır" ifadelerine yer verildi.

"Haddini aşmıştır"

Cumhur İttifakı üyelerinin meclis salonunda Başkan Böcek'i beklediğine dikkat çeken açıklamanın devamında ise, "Cumhur İttifakı Meclis Üyelerimiz, Antalya'nın hizmete ihtiyacı olduğu bir dönemde halkımıza hizmet etme adına olması olmaları gereken yerde gereken yerde yani meclis salonunda, maalesef Başkan Böcek'in keyfinin yetmesini ve meclise gelmesini beklemişlerdir. Başkan Böcek, keyfi yetip salona geldiğinde de çareyi adeta suç bastırırcasına nezaketsiz ve seviyesiz bir üsluba sarılmakta bulmuştur. Gecikmenin nedenini soran belediye başkanlarımız ile meclis üyelerimize "ne zaman geleceğimi size mi soracağım?" gibi ifadeler kullanarak temsil ettiği makamı küçük düşürmüştür. Dünkü yaşanan hadiseler, Antalya'da ne kadar basiretsiz bir yönetimin belediyeyi idare etmeye çalıştığını gözler önüne sermiştir. Şuanda belediyeyi yönetmeye çalışan kişilerin düştüğü acı durumu, yine dünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında gündemin 68. Maddesi görüşülürken CHP'li Kumluca Belediye Başkanı oldukça veciz ifadelerle anlatmıştır. "Bu mecliste, Kumluca'yı ilgilendiren bir konuda böylesine gülünç bir duruma düşmek Kumluca Belediye Başkanı olarak beni üzmüştür." ifadeleri, millet ittifakının durumunu ortaya koymuştur" denildi.

"Belediye başkanlık koltukları hizmet üretme yeridir"

Son olarak tavsiye mesajının verildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na tavsiyemiz, Antalya Büyükşehir Belediyesini ve meclisini usule ve kanuna uygun bir şekilde yönetmesidir. Ayrıca 2 yıl 2 aydır Antalyamıza ne hizmet yaptığını, hangi eserleri kazandırdığını çıkıp kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Cumhur İttifakı belediye başkanları ile meclis üyelerine saldırarak yapamadığı hizmetlerin ve vaat edip hayata geçiremediği projelerin üstünü örtemezsin. Önerimiz şudur; önce kendi gurubunu toplayıp ASAT Genel Kurulu'ndaki kaçtıkları seçimleri tamamlasınlar. Unutmasın ki belediye başkanlık koltukları hizmet üretme yeridir. Demokrasiye saygısızlık yapılıp, vakit tüketme yerleri değildir." - ANTALYA