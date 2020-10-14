AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek

14.10.2020 19:11
AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek, System.String[]

AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, Ermenistan'ın karşısında Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdi.

AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, Ermenistan'ın karşısında Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Doğan, il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, Ermenistan 30 yıldır hukuk kurallarını çiğneyerek işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a saldırdığını anımsattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'yi ve sivilleri hedef alan roket saldırısıyla bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayan Doğan, "Bir kez daha açıkça söylüyoruz ki, Ermenistan'ın politikaları asla kabul edilemez. Minsk Grubu ise uzun süredir bölgede barışı sağlamakta başarısız olmuş ve Ermenistan'ın pervasız tavrına ve şiddetli saldırılarına sessiz kalmıştır. Ermenistan'ın saldırısını görmezden gelmek ve bunların şiddetine karşı, taraflı bir politika izlemek, bu çatışmaya çözüm getirmeyecektir. Türkiye bölgede barışı yeniden tesis etmenin tek yolunun sadece Ermenistan'ın hukuksuz işgaline son verip, Dağlık Karabağ'dan çekilmesi olduğunu açıkça vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan, AK Parti Gençlik Kolları olarak, kardeş Azerbaycan'ı ve onların yasal haklarını uluslararası platformlarda her koşulda destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Abdurrahim Sönmezler de katıldı.

Ermenistan, Azerbaycan, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı         
19:20
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz         
18:04
Barışmak için bir araya gelen CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı Barışmak için bir araya gelen CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı         
17:12
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
"Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme         
15:44
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 19:25:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei