AK Parti Antalya Gençlik Kollarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, Ermenistan'ın karşısında Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Doğan, il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, Ermenistan 30 yıldır hukuk kurallarını çiğneyerek işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a saldırdığını anımsattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'yi ve sivilleri hedef alan roket saldırısıyla bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayan Doğan, "Bir kez daha açıkça söylüyoruz ki, Ermenistan'ın politikaları asla kabul edilemez. Minsk Grubu ise uzun süredir bölgede barışı sağlamakta başarısız olmuş ve Ermenistan'ın pervasız tavrına ve şiddetli saldırılarına sessiz kalmıştır. Ermenistan'ın saldırısını görmezden gelmek ve bunların şiddetine karşı, taraflı bir politika izlemek, bu çatışmaya çözüm getirmeyecektir. Türkiye bölgede barışı yeniden tesis etmenin tek yolunun sadece Ermenistan'ın hukuksuz işgaline son verip, Dağlık Karabağ'dan çekilmesi olduğunu açıkça vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan, AK Parti Gençlik Kolları olarak, kardeş Azerbaycan'ı ve onların yasal haklarını uluslararası platformlarda her koşulda destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Abdurrahim Sönmezler de katıldı.