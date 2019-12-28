AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile imzaladıkları mutabakat zaptının uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, "Herkesle yapmaya hazırız. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman onlar hep bizi dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında top gezdiriyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı"nın kapanışında, 18 yıldır Antalya'ya önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Sorumluluklarının Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik umudu boşa çıkarmamak adına çalıştıklarını vurguladı.

Türk milletinin her zaman beklentileri karşıladığını aktaran Çavuşoğlu, "Efendim bunu söyleyince 'Osmanlı'yı tekrar canlandırmaya çalışıyor' diyorlar, yurt dışında. Biz ecdadımızdan utanmıyoruz ki bazıları gibi. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dış politikada, dünyadaki değişimi herkesin gördüğünü belirten Çavuşoğlu, dünyadaki değişimin sadece sorunlardan ibaret olmadığını, fırsatlar da çıktığını söyledi.

Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Sorunların yüzde 60'ı bizim etrafımızda. O zaman dış politikamız girişimci ve insani olmalı. Sahada ve masada güçlü olmalısınız. Hem girişimci hem insani dış politikamızla sahada ve masada güçlüyüz." dedi.

"Etrafımızdaki sorunlara duyarsız kalamayız. Eğer sorunlara duyarsız kalırsak o sorun gelir bizi bulur. Tıpkı herhangi bir yerdeki terör saldırılarına duyarsız kaldığımız zaman terör örgütü gelip sizi nasıl buluyorsa, diğer sorunlara da duyarsız kalamayız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Suriye'deki soruna çözüm bulmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Teröristlere karşı Türkiye'nin harekatının başarılı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, beş gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturup, istedikleri şartlarda anlaşmaya vardıklarını anımsattı.

"Bugün herkes soruyor, 'nasıl başarıyorsunuz?' diye. Kararlı ve haklının yanında olursanız başarırsınız." diyen Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının İslam ülkelerindeki sorunların çözümü için inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

"Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için gerekeni yapıyoruz"

Türkiye'nin inisiyatif alan taraf olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Libya'nın bölünmemesi, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim oradaki muhatabımız oradaki meşru hükümet. Bazıları diyor ki 'Efendim ne işimiz var?' Libya, Okyanusun ötesinde ada ülkesi değil ki hemen Akdeniz'in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Onu herkesle yapabilir, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı öyle boş bir mutabakat zaptı değil. Uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman onlar hep bizi dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki bizim olmadığımız hiçbir görüşme, anlaşmanın geçerliliği yoktur. Bu konularda masada ve sahada kağıt üzerinde hukuki bakımdan sahadaki uygulamlar bakımından sizin için en akıllı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra da Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söylüyoruz. Rum kesimi hariç."

Çavuşoğlu, "Saydığımız örneklerde bile görüyorsunuz ki güçlü olmazsanız, güçlü bir lideriniz olmasa bu konularda hiçbir zaman adım atamazsınız. Atılmıyor, bunu kabul edelim." dedi.

(Sürecek)