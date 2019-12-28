AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasetin istikrar ve ilke gerektirdiğini belirterek, "Birlikte çalıştığımız bazı eski arkadaşlarımız da mevki makam gittikten, trenden indikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar eder hale geldiler. Siyaset böyle olmamalı." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı"nın kapanışında, önümüzdeki yıl itibarıyla yatırımlara büyük hız vereceklerini söyledi.

"2020, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakımından şahlanış yılı olacak. Enflasyon, faizler, işsizlik düşüyor. Ekonomiyle ilgili göstergeler çok iyi noktaya gidiyor. Bunun da sahaya yansımaya başladığını görüyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu konuda kimsenin endişesinin olmamasını istedi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizi birleştiren bir dava var. O dava ve bu millet uğruna mevkilerin, makamların önemi yok. Ben bugün Dışişleri Bakanıyım yarın başka bir kardeşim devralacak. Benden önce de üç arkadaşımız Dışişleri Bakanlığı yaptı. Diğer bakanlıklarda da böyle. Önemli olan mevki makam değil, önemli olan davaya sahip kalabilmek. Mevki, makam bittikten sonra davayı hiçe saymak değil. O gün mevki makam sahibi iken konuştuklarının tersine söylemde bulunmak gerçekten insanı üzüyor. Yani mevki makam sahibisin, çıkıyorsun bir şeyleri savunuyorsun, Kanal İstanbul dahil diğer önemli projeleri savunuyorsun veya partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun."

"Siyaset böyle olmamalı"

Emekli diplomatların siyasete girdikten sonra iktidarı eleştirebildiğini, bunun doğal olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlıkta iken kendi fikri olan, inisiyatif alan, geçmişte, bakan olmadan önceki dönemlerde de gördük, yaşadık, kendi inisiyatifini adeta kendi projesini, fikrini ortaya koymuş ama siyasete geçtikten sonra onları inkar eder şekilde konuşuyorlar. Birlikte çalıştığımız bazı eski arkadaşlarımız da mevki makam gittikten, trenden indikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar eder hale geldiler. Siyaset böyle olmamalı, çünkü siyaset gerçekten istikrar ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı, yolu var. Sonuçta kararı aziz millet verecek."

Bakan Çavuşoğlu, milletin, kimi iktidara getireceğini, kime güvendiğini en iyi şekilde değerlendirerek karar vereceğini ifade etti.

Mevkilerin, makamların gelip geçici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu neden söylüyorsun diyebilirsiniz. Sebebi gayet açık. Bir kongre sürecine gidiyoruz. Kongre sürecinin teknik çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor, anlatıyor. Partimizin kriterleri var. Kadın ve gençlik kolları ile teşkilatlarla delege çalışmalarını ben de takip ediyorum. Delege seçme süreci, ilçelerimizde adeta karnaval şeklinde oldu. Bunun için ilçe başkanlarımı tebrik ediyorum. Tüm dava arkadaşlarımızı kucaklayacak şekilde birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmalı. Yenilenme, değişim tabii ki olur. Değişerek, yenilenerek büyümek vardır ama vefayı da ihmal etmeyeceğiz. Görevi bırakan arkadaşlara da sahip çıkacağız, onları da unutmayacağız. Dava arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Büyük ve güçlü aileyiz ama bir kişiyi bile kaybetme lüksümüz yoktur. Hep beraber yola devam etmemiz lazım. Kongre süreçlerini de aynı coşkuyla yapacağız."

Partililerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanlarına seslenerek, seçim sürecinde verilen vaatlerin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

(Bitti)