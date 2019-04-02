Son Dakika Haberleri: AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: "Çöplerden Çıkan ve Tamamı Ak Partiye Verilen Yanmış Oy Pusulaları...

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: "Çöplerden Çıkan ve Tamamı Ak Partiye Verilen Yanmış Oy Pusulaları...

1 saat önce

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının tamamına 19 ilçede itiraz ettiklerini açıkladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş:
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının tamamına 19 ilçede itiraz ettiklerini açıkladı.

İtiraz gerekçelerinde öncelikle Kepez ilçemizdeki Şafak Mahallesi'nde çöplerden çıkan yanmış oy pusulaları olduğunu söyleyen Taş, "Oy pusulalarının tamamında da AK Parti'ye oy verildiğini görüyoruz. Menderes Türel başkanımıza oy verildiğini görüyoruz. ve çöpten çıkan oy pusulalarının tamamı, ıslak imzalı ve sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarının mühürleri var. Burada oylarımızın çalındığını düşünüyoruz" dedi.

"19 ilçede 45 bin 378 geçersiz oy olması uygun değil"

Aynı zamanda Antalya'da geçersiz 45 bin 378 oy olduğunu söyleyen Taş, 19 ilçede 45 bin 378 geçersiz oy olmasının uygun olmadığını belirterek " Bu kadar geçersiz oy olmasını hukuka uygun da bulmuyoruz. Buradaki 45 bin 378 oyun yeniden sayılmasını talep ettik, dilekçelerimizle bildirdik. Aynı zamanda Antalya'da Vatan Partisi'nin oyları biraz yükselmiş durumda, bunlara da itiraz ettik. Bir itiraz gerekçemiz de, Antalya'mızın 19 ilçesinde bazı bazı sandıklarda, sandık sonuç tutanaklarında rakamların üzeri silinerek, kalemlerle yeniden yazılmış, bazı ilçelerimizde bunları da tespit ettik. Düzeltilen sandık tutanaklarında, sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerinin parafları olmadığı gerekçesiyle itirazlarımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu gerekçelerle 19 ilçede itirazlarını yaptıklarını söyleyen İbrahim Ethem Taş, şöyle devam etti: " Milletimizin bize vermiş olduğu oyların tamamını, partimize ve Cumhur İttifakı'na gönül vermiş tüm hemşehrilerimizin oylarını koruyacağız. Milletimizin sandıktaki iradesine sahip çıkacağız. Bu itirazlarımızı öncelikle ilçe seçim kurullarında, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nda sonuna kadar arayıp, hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:38 Kaynak: İHA

İbrahim Ethem, AK Parti, Antalya, Politika
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