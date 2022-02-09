Üye Girişi
Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak - Son Dakika

Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak

09.02.2022 15:25
Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan Çevre Düzeni Planı'nın Antalya'nın düzenli bir imara kavuşması açısından önemli olduğunu bildirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan Çevre Düzeni Planı'nın Antalya'nın düzenli bir imara kavuşması açısından önemli olduğunu bildirdi.

Taş, yaptığı açıklamada, Antalya için çok önemli olan bir müjdeyi daha paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un girişimiyle uzun süredir çözüm bekleyen Muratpaşa ilçesindeki Kırcami bölgesinin imar planı meselesinin çözüme kavuştuğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Kırcami bölgesi başta olmak üzere Antalya'mızda Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 19 ilçemizi ilgilendiren Çevre Düzeni Planı'nın onaylanması şehrimizin gelişimi açısından büyük önem taşımakta. Antalya'mızın düzenli bir imara kavuşması, planlı bir şekilde gelişmesi anlamına geliyor. Antalya'mıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

AK Parti iktidarı olarak 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin ve Antalya'nın sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Taş, Antalya için büyük önem arz eden meselenin de hükümet tarafından gereğinin yapıldığını bildirdi.

Artık Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'nin önünde herhangi bir sorun kalmadığını aktaran Taş, "Hükümet olarak Bakanlığımız gereğini yaptı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi artık milleti oyalamadan, bahane üretmeden bu meseleyi çözsünler. Hükümetimiz bu sorunu çözmek için tüm adımları attı. Bunu da 100.000'lik imarı planını onaylayarak gösterdi. Gerekirse bu iki belediye meclisi olağan üstü toplansın ve yapılaması gerekenleri yapsın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, imar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement