AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'dan, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile ilgili iddialara tepki - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili "Şubatta başkanlık bize geçecek" gibi bir ifadesinin bulunmadığını bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık sorunu üzerinden partiyi ve şahsını yıpratmaya dönük bir takım asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirtti.

Böcek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Taş, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere Antalyalı bakanların, milletvekillerin yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Kendilerinin hiçbir zaman hastalık üzerinden siyaset yapmayacaklarını vurgulayan Taş, şu değerlendirmede bulundu:

"Grup toplantısında, iddia edildiği gibi 'Şubatta başkanlık bize geçecek' gibi bir ifadem söz konusu değildir. Bu dedikoduyu ortaya atanlar, bunu ispat etmelidirler. Edemezlerse en hafif ifadeyle haysiyet ve şeref yoksunu olduklarını tescillemiş olacaklardır. Gündemi gereksiz meşgul eden bu dedikodular, hem Antalya'nın moralini bozuyor hem de hep birlikte moral vermek durumunda olduğunuz Böcek ailesini üzüyor. Bizi esas üzen budur."