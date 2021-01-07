AK Parti Antalya İl Başkanlığından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar ve Gazeteci Can Ataklı hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve beraberindeki avukatlar, Antalya Adliyesine gelerek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkındaki suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Taş, adliye bahçesinde gazetecilere, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, vesayetçi ve marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Yakın tarihteki 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan acı hatıraların hala hafızada canlı olduğunu belirten Taş, "AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz, bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önündü yer alıyor olmaktır." dedi.

Yapılan saldırıyı milli iradeye, siyaset kurumuna, demokrasi, partilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak gördüklerini vurgulayan Taş, hukukun kendilerine verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulundukları ifade etti.

Taş, benzer her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.