AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür." dedi.



Erdoğan, Cam Piramit Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak, partililere hitap etti.



Antalyalıların ne kadar büyük bir badire atlattığına yerinde şahit olduklarını belirten Erdoğan, aynı şekilde felaketin izlerinin silinmesi, meydana gelen hasarın giderilmesi noktasında devletin etkinliğinin görüldüğünü ifade etti.



Erdoğan, büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyelerinin ve valilik koordinasyonunda ilgili kurumların bir an önce yaraların sarılması için gereken her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.



Antalya'ya gereken desteğin verileceğinin altını çizen Erdoğan, "Devletimizin desteğiyle Antalya'nın ve Antalyalı kardeşlerimizin de bu felaketin üstesinden geleceğine inanıyorum. Rabbim bizleri benzer musibetlerden korusun, muhafaza buyursun diye dua ediyorum." diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın Antalya Aday Tanıtım Toplantısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların kente kazandırdığı tesis ve hizmetlerin toplu açılış törenine katıldığını anımsatan Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını temenni etti.



Antalya'yı 2023'e taşıyacak adaylarını önce parti teşkilatına sonra da vatandaşlara emanet ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İl, ilçe başkanından. mahalle temsilcisine, sandık müşahidine kadar tüm teşkilatlarımızın el birliği, gönül birliği içinde çalışarak, inşallah 31 Mart akşamı bize Antalya'da tarihi bir zaferin müjdesini vereceğine inanıyorum. Çünkü Antalya, son 10 yılda hem AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini hem de CHP'nin istismar belediyeciliğini yaşamış, bizzat tecrübe etmiş bir şehrimizdir. 2009'da yaşanan yol kazasının Antalya'ya çok ciddi maliyetleri olmuştur. Tarihi ilimle, irfanla, hikmetle, Türklük ve İslam ile örülü bu kadim şehir, ne yazık ki milletimizin değerlerinden ve inançlarından uzak yöneticilerin elinde bir dönem, sadece ne yazık ki uyuşturucu, alkol gibi skandallarla gündeme gelmiştir."



"Antalya'yı 5 yıllık fetret döneminin ardından eski ihtişamlı günlerine döndürdük"



Aynı dönemde Antalya'nın belediyecilik alanında da doğru düzgün hiçbir bir hizmet alamadığını ve hatta çok daha geriye gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Hatta o dönemde Antalya'nın başlanmış olan stadyumu da durdurulmuştur. Milletimiz bu gerilemeye görüp, yaşadığı için 2014'te seçimlerinde şehrin yönetimini ehline, AK Partili kadrolara emanet etmiştir. Allah'a hamdolsun biz de milletimizin bu güvenine, teveccühüne mazhar olmak için son 5 yılda gerçekten çok çalıştık, çok gayret gösterdik. Bir taraftan iş bilmez yöneticilerin Antalya Büyükşehir'de bıraktığı enkazı temizlerken diğer taraftan da bir birinden önemli yatırımlarla şehrimizin çehresin değiştirdik. Yaptığımız yatırımlarla Antalya'yı 5 yıllık fetret döneminin ardından tekrar o eski ihtişamlı günlerine döndürdük.



Bugün hemen her alanda göz dolduran, kendinden söz ettiren, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan Antalya var. Bugün turizmden tarıma, ticaretten uluslararası toplantılara kadar ülkemizi başarıyla temsil eden bir Antalya var. Bugün geleceğine umutla bakan, bölgesine ilham kaynağı olan bir Antalya var. Sizler bu şehrin nereden nereye geldiğini, bizim dönemimizde yaşadığı büyük transformasyonu zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Öte yandan şu gerçeği de çok iyi biliyorsunuz, yapmak inşa ve ihya etmek zor, yıkmak kolaydır."



Antalya'da AK Partisiz geçen 5 yılın, yıkımın ne kadar kolay, ne kadar basit olduğunu herkese gösterdiğini belirten Erdoğan, "Antalya, 31 Mart akşamında ikinci bir yol kazasını kaldıramaz. Başta büyükşehir olmak üzere tüm belediyelerde 2009'dakine benzer bir felaketin tekrarına asla izin vermemeliyiz. Bunun için hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Buradaki her bir yol arkadaşımın, durmadan, duraksamadan çalışması gerekiyor. Antalya için bugün başlayan ve 31 Mart gecesi sandıkların açılmasıyla sona erecek bu seçim maratonunu, inşallah partimize ve Cumhur İttifakı'na yaraşır bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Burada bulunan her bir dostuma arkadaşıma, kardeşlerime bu noktada güveniyorum." ifadelerini kullandı.



"Böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değil"



"Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır. Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir. Nitekim geçenlerde bir CHP'li yönetici, 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir. Milletle, milletin değerleriyle kavgalı bir anlayıştan zaten başka bir şey de beklenemez. Bu yıkım ittifakının, bu zillet ittifakının, bu illet ittifakının karşısında adeta milli bir set gibi duracak yegane kadro ise buradadır, bu salondadır."



"31 Mart akşamı sandıktan bizim çalışmalarımız çıkacaktır"



24 Haziran'da elde ettikleri başarı ile Türkiye'ye yönelik pek çok senaryoyu ters düz ettiklerini anlatan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri de bir imtihan olarak değerlendirdi.



"Bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, Antalya'da 2014'ten, 24 Haziran seçimlerinden çok daha büyük zafer beklediğini söyledi.



Teşkilat üyelerinin omuzlarındaki yükün bilinciyle gece gündüz demeden 31 Mart akşamına kadar çalınmadık kapı, hali hatırı sorulmadık seçmen bırakmadan çalışacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Dün gece İstanbul İl Teşkilatı'nda dosyaları açtım, oradan 10'a kadar görevlileri aradım. Gerek bayan, gerek bay. Bakayım hangi sandıkta görevliler, biliyorlar mı diye. Saat 12.00 ile 01.00 arası. Hamd ettim, maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Onun için bir gece sizin de içinizde bazılarını arayabilirim. İşi sıkı tutacağız. Gevşekliğe, rehavete yer yok. Bilhassa bu sene ilk defa sandığa gidecek gençlerimize ulaşacak projeler geliştirmenizi, onları asla ihmal etmemenizi istiyorum. Unutmayın, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbimizin buyurduğu gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 31 Mart akşamı sandıktan sonuç olarak yine bizim çalışmalarımız, bizim gayretlerimiz, bizim fedakarlıklarımız çıkacaktır. Rabbim yolumuzu açık eylesin, mücadelemizin zaferle taçlandırsın."



Seçimlerden AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edeceklere başarılar dileyen Recep Tayyip Erdoğan, hizmet yarışında bayrağı devredeceklere de teşekkür etti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi! Mart Ayında Yolcu Taşımaya Başlayacak

Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partililere Sürpriz Denetleme