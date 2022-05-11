AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hemşirelerin gününü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hemşirelerin gününü kutladı

11.05.2022 11:31
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hemşirelerin gününü kutladı

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, yayımladığı mesajla hemşirelerin gününü kutladı.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, yayımladığı mesajla hemşirelerin gününü kutladı.

Uslu, Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de ilk olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kurslarıyla eğitim alan Türk hemşirelerinin, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda cephede yaptıkları hizmetlerle milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinden bu yana tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Uslu, mesajında şunları kaydetti:

"Hemşirelerimiz de bu süreç içerisinde cansiperane bir şekilde, kendi yaşamlarından özveride bulunarak hizmet etmeye devam etiler. Her daim sağlığımız için merhametleriyle, bilgi ve becerileriyle hizmet veren hemşirelerimize şükranlarımızı sunarız. Bu önemli görevi, özen ve titizlikle ifa eden hemşirelerimizin 'Hemşireler Haftası'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hemşirelerin gününü kutladı - Son Dakika


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