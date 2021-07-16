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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi

16.07.2021 12:52
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya 22 Haziran-12 Temmuz döneminde gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu açıkladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya 22 Haziran-12 Temmuz döneminde gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, yaptığı açıklamada, ülkeye gelen turistlerin sayılarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Uslu, Antalya Havalimanı'na günlük ortalama 300 uçak iniş yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda her üç dakikada bir uçak iniş yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları sayesinde Rusya Hükümeti tarafından kapatılan uçuş trafiği 22 Haziran'da açıldı. 22 Haziran-12 Temmuz döneminde sadece Rusya'dan Antalya'ya gelen uçak sayısı 1500, gelen Rus turist sayısı ise 400 bin oldu. Antalya'mıza, ilk 5 ayda 750 bin turist, haziranda 750 bin, şimdi son 12 günde 700 bin turist geldi. Türkiye ve Antalya birinci tercih. Antalya'ya uçuş yasağının kalktığı ilk gün 30 uçuşla 7 bin 421 Rus turist geldi."

Turizmin ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek en önemli sektörlerden olduğunu vurgulayan Uslu, aynı hareketliliğin ören yerlerinde de görüldüğünü bildirdi.

Milletvekili, AK Parti, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi - Son Dakika


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