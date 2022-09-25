Milletvekili Uslu, Finike'de üzüm hasadına katıldı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinin Yazır Mahallesi'nde bağları gezdi, bağ bozumuza eşlik edip, üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Atay Uslu Yazır'ı ziyaret etti. Ziyarette hasadı devam eden Yazır üzümü bağlarında çiftçilerle sohbet eden Uslu, bereketli ve güzel bir hasat temennisinde bulundu.

Yazır üzümünün özel bir ürün olduğunu, yalnızca Yazır Mahallesi'nde yetiştirilebildiğini ve 80 yıllık bir üretim mazisi olduğunu ifade eden Uslu, bu üzümün üretiminin devamının sağlanması, tanıtılması ve markalaşması, coğrafi işaret alması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yazır üzümünün, su ihtiyacını yalnızca yağmurlardan karşıladığına dikkati çeken Ulsu, "Yazır Mahalle'mizdeki çiftçilerimiz yetiştirdikleri üzümleri, genellikle çevre ilçelerde kendileri pazara çıkararak satıyorlar. Antalya dışından talep olduğunda kargo ile gönderiliyor. Müthiş bir aroması ile sulu ve çekirdekli bir üzüm türü. Pekmezi de, kurusu da çok hoş bir lezzete sahip. Bu özel ürünün üretiminin muhafazası, markalaşması, tanıtılması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, bakanlarımız, hükümetimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla her daim üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Adını Finike'nin 30 kilometre üzerindeki Yazır'dan üzüm, sadece bu mahallede ve sınırlı miktarda yetiştirilir. Başka bir yere ekildiğinde aynı lezzet ve kalite yakalanamıyor. Ağustos-eylül döneminde olgunlaşan üzümler, sadece 1 ay boyunca hasat edilir.???????