Keskin virajların eskiden şoförlerin korkulu rüyası olduğunu dile getiren Uslu, "Müteahhit firma çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yolumuz en kısa sürede tamamlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Tekirova, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Kemer yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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