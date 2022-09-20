Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Finike Hasyurt Mahallemizde kıyı erozyonuna maruz bölgede incelemede bulunduk. Sorunun çözümü için gerekli adımları atacağız. Çözümünü bulacağız. Sahilimizi bu erozyondan kuracağız." diye konuştu.

Milletvekili Uslu'ya Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, Finike DSİ Şube Müdürü Mehmet Şen de eşlik etti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Salim Uslu, Antalya, Hasyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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