Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu

20.09.2022 15:53
Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde yapılan Mavikent Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde yapılan Mavikent Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı da olan Atay Uslu, Mavikent Mahallesi'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulunarak müteahhit firma ve DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Mendireğin yapımında sona gelindiğini belirten Uslu, "Mendirek hem deredeki taşkınları önleyecek hem de amatör balıkçılarımız için bir yanaşma yeri olacak. Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 14 milyon kiralık bir yatırım. AK Parti siyaseti eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Projeye destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürümüze ve ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Göksu ve Gavur deresi ağızlarına da su baskılarını önlemek amaçlı kıyı yapılarının planlanması, projelendirilmesi çalışmalarına devam edildiğini anlatan Uslu, "DSİ ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımız teknik ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ayrıca DSİ dere yataklarının temizliği konusunda da çalışma yürütüyor." diye konuştu.

Uslu'ya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Ulaştırma Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve DSİ ekipleri de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta incelemelerde bulundu Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta incelemelerde bulundu Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
Kaynak: AA

Milletvekili, Yapraklı, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement