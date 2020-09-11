AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, üzüm hasadı yaptı - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Yazır Mahallesi'nde bağları

gezdi, üzüm hasadı yapan üreticilere eşlik etti.

Çiftçilerle sohbet eden ve aynı zamanda Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, bereketli ve güzel hasat temennisinde bulundu.

Yazır üzümünün özel olduğunu, üretiminin devamının sağlanması, tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini de anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"1940'lı yıllardan beri yaklaşık 80 yıldır yalnızca Finike Yazır Mahallemizde üretimi yapılan Yazır üzümü, su ihtiyacını yalnızca yağmurlardan karşılıyor. Yazır mahallemizdeki çiftçilerimiz yetiştirdikleri üzümleri, çevre ilçelerde kendileri pazara çıkararak satıyorlar. Antalya dışından talep olduğunda kargoyla gönderiliyor. Müthiş bir aromasıyla sulu ve

çekirdekli bir üzüm türü. Pekmezi de, kurusu da çok hoş bir lezzete sahip. Bu özel ürünün üretiminin muhafazası, markalaşması, tanıtılması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakanlarımız, Hükümetimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber her daim üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız."

Uslu, pekmez sıkan vatandaşlara da eşlik etti.

Ziyarette, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ da bulundu.