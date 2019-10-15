Son Dakika Haberleri: AK Parti Antalya Milletvekili Aydın: "Her ilin en az bir ürününü markalaştırarak dünyaya...
Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Aydın: 'Her ilin en az bir ürününü markalaştırarak dünyaya...

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın: "Her ilin en az bir ürününü markalaştırarak dünyaya...

1 saat önce

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Amacımız ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin değerlendirilerek dünyada 115 milyar dolar hacmi olan bu sektörden payımızı almak ve ülkemizin bu ürünleri olan...

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın:

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Amacımız ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin değerlendirilerek dünyada 115 milyar dolar hacmi olan bu sektörden payımızı almak ve ülkemizin bu ürünleri olan ihtiyacını karşılamaktır. Tespitler doğrultusunda her ilin en az bir ürününü markalaştırarak dünyaya tanıtacağız" dedi.


TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Fatsa Orman İşletme Şefliğinde toplantı yaptı. Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 yasama döneminde kurulan 27. yasama döneminde 5 partinin ortak teklifiyle oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun amacı ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin değerlendirilerek dünyada 115 milyar dolar hacmi olan bu sektörden payımızı almak ve ülkemizin bu ürünleri olan ihtiyacını karşılamaktır. Tespitler doğrultusunda her ilin en az bir ürününü markalaştırarak dünyaya tanıtacağız. 2023 yılında bu sektördeki hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmaktır. Bu konuda Tıbbi Aromatik bitkiler üst kurul gibi bir şey kurabilirsek hedefimize daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.


Toplantının ev sahipliğini yapan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen de bir konuşma yaptı. Komisyon toplantısına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar katıldı. - ORDU

Milletvekili, AK Parti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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