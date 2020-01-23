AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

16 dakika önce

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi, Antalya-Burdur karayolunda trafik kazası geçirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi, Antalya- Burdur karayolunda trafik kazası geçirdi. Hafif şekilde yaralanan milletvekili ve eşi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eşi Emine Aydın ile birlikte Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan İbrahim Aydın'ın kullandığı otomobil, Antalya-Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde yolun bir araca çarptı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın ve eşi, kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Aydın ve eşinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da İbrahim Aydın'ı hastanede ziyaret etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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