AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, filyasyon ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat ilçesinde filyasyon ekiplerinin taleplerini dinledi.

Çokal, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz ve ilçede görev yapan filyasyon ekibini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecinin kahramanları olduğunu belirten Çokal, özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milletin sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını hiç bir zaman unutmayacağını dile getiren Çokal, "Bizler de bu süreçte onların yanındayız. Her fırsata sağlık çalışanlarımız ile bir araya gelerek onları dinliyoruz. Salgının yayılmasının engellenmesinde çok çok önemli bir görevi yerine getiren filyasyon ekipleri ile bir araya geldik. Görevlilerimiz ile sohbet ettik. Sorunlarını dinledik. Bizden isteklerini not aldık. Bazı sorunlarının hızla çözülmesi için de çalışmaya başladık." diye konuştu.

Kovid-19 aşısının da ücretsiz yapılacağının açıklandığını anımsatan Çokal, bu durumun bile Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve vatandaşlara verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Çokal'a ziyarette AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu da eşlik etti.