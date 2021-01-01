AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla girdi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, yeni yıla Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla girdi.

Çokal, yılın son gününde kimsesizlere, hasta ve yaşlı vatandaşlara günde iki öğün yemek götüren AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı'nın çalışmalarına katıldı.

İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Kemal Öz ile ev ev gezerek yemek götüren Çokal, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Yemek dağıtımın ardından Çokal, sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı. Denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini de ziyaret eden Çokal, ardından yeni yıla Manavgat Devlet Hastanesi acil servisindeki sağlık çalışanlarıyla girdi.

Çokal, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yılbaşında da görevlerinin başında hayat kurtarmaya devam ettiğini belirtti.

Yılın son gününde kimsesizlere, hasta ve yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamalarından olumsuz etkilenmemeleri için yemek dağıtmanın da mutluluğunu yaşadığını aktaran Çokal, "Partili arkadaşlarımız kendi aldıkları malzemelerle hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine ev ev gezerek ulaştırıyor." ifadesini kullandı.