AK Parti Antalya Milletvekili Uslu'dan fide tesislerine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, Kumluca ilçesindeki fide üretim tesislerini ziyaret etti.

Üretim hakkında tesislerin yetkililerinden bilgi alan Uslu, yeni sezonun çiftçiler için bereketli geçmesini diledi.

Uslu, bugünlerde fide tesislerinden seralara fide sevkiyatının ve toprağa dikimin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımda büyüyor, bugün Avrupa'nın en büyüğü. Antalya'mız da örtü altı üretimin başkenti. Örtü altında fide önemli bir husus. Fide üretiminde de Kumluca ilçemiz lider konumda. Bölgede bulunan 15 fide üretim tesisinde yılda yaklaşık 1 milyar adet sebze fidesi üretiliyor. En fazla üretim domates fidesinde, ardından sırasıyla biber, salatalık ve patlıcan fidesinde gerçekleştiriliyor. Son yıllarda fidecilik sektörüne sağladığımız yıllık sıfır faizli kredi desteği ve tesis kurulumu desteğiyle sektör büyüdü, teknoloji kullanımı arttı ve Ar-Ge çalışmaları genişledi."

"Ürün güvenliğini artırdık"

"Örtü altı üretimimizi hem geliştirdik hem de genişlettik." ifadesini kullanan Uslu, şöyle devam etti:

"Bilinçli çiftçilerimiz, akıllı arılar, faydalı böceklerle ürün güvenliğini artırdık. Çiftçimizin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, domatesimizin, biberimizin ihracatına destek veren Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a bir kez daha bir çiftçi çocuğu olarak şükranlarımızı sunarız."

Uslu ve beraberindeki AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ile teşkilat üyeleri, fide üretim tesislerini inceledi.

Ziraat mühendisleri, bölgedeki tesislerde, son teknoloji ve yapay zeka süreçleri de kullanılarak sağlıklı ve nitelikli fide üretiminin yapıldığını aktardı.