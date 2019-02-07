Ak Parti, Antalya Muratpaşa Belediyesi Adayı Gökçen Özdoğan Enç Açıklaması

AK parti, Antalya Muratpaşa Belediyesi adayı Gökçen Özdoğan Enç, Muratpaşa'da sanal ön yargı olduğunu belirterek " Bunlar bilinçli oluşturuluyor.

AK parti, Antalya Muratpaşa Belediyesi adayı Gökçen Özdoğan Enç, Muratpaşa'da sanal ön yargı olduğunu belirterek " Bunlar bilinçli oluşturuluyor. Aslında böyle bir gerçeklik yok" dedi.



AK parti Antalya Muratpaşa Belediyesi başkan adayı aynı zamanda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Gökçen Özdoğan Enç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Enç ziyarette, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve İHA Antalya Haber Müdürü Sabri Çağlar ile sohbet etti.



Muratpaşa'da çözülmesi gereken temel sorunlar olduğunu ifade eden Enç, bu sorunlardan bir tanesinin mülkiyet olduğunu söyledi. Enç, "Mülkiyet problemi çözülebilir. Hakan Tütüncü nasıl çözüyor bunu? Onun ilçesinde mülkiyet problemi var. Destek isteseler verildi. Belediye Başkanının en önemli işi yol, asfalt değil. Onlar artık standart olan işler. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği. İnsanları ortak kent yaşamına adapte etmemiz gerekiyor. Bir bölümü adapte ederek, diğerini edemezseniz ciddi sıkıntılar çıkabilir." dedi.



"Muratpaşa'nın tek bir sorunu yok ve eşit bakamıyorum"



Lara'da mevcut ve iyi olarak nitelendirilen kazanımların korunması gerektiğini söyleyen Enç "Lara bandında tuvalet eksik. Bebek emzirme için alanlar yok. Bunu anne duyarlılığıyla söylüyorum. Bunlar yapılacak. Buna benzer iyileştirmelerle mevcut durumu koruyacağız, iyileştireceğiz. Öteki Muratpaşa'dan kimsenin haberi yok ve sesini duyurmaya çalışıyor. Orada yapmamız gereken çok iş var. Asgari belediyeciliğin gitmediği mahalleler var. Asgari belediyecilik hizmetlerinden başlamak gerekiyor. Lara bandında biraz önce söylediğim şeyleri yapmak gerekiyor. Muratpaşa'nın tek bir sorunu yok ve eşit bakamıyorum. Kültür merkezi yetersiz, çocukların spor yapacağı alanlar, kulüpleşme mantığı yok." dedi.



"Sanal ön yargılar var"



AK Parti'de insanlar üzerine oluşmuş sanal ön yargılar olduğunu söyleyen Enç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sanal ön yargılar var. Bu önyargıları, oluşturan mekanizmalar bizim karşı cephemiz. Bunlar bilinçli oluşturuluyor. Aslında böyle bir gerçeklik yok. Biz böyle gerçeklik olmadığını açıkladığımız projelerle Muratpaşalı seçmene anlatacağız, o seçmene dokunacağız. Bizi tanımalarını ve şans vermelerini isteyeceğiz. Anlatacağız, anlatmanın yanında buna inanmalarını sağlayacağız. Zorla değil, denesinler bu seçim sonuçta."



"Özel hayatla asla bir derdimiz yok"



Körü körüne siyasi bağlılığın söz konusu olmayacağını söyleyen Enç, Muratpaşa'nın CHP'nin kalesi olmadığının altını çizdi. Seçmene dokunacaklarına değinen Enç, "Onlara anlatacağız. Bizim bir tecrübemiz var. Menderes Türel tecrübemiz var. Menderes Türel bir insanın özel hayatını değiştirdi mi? Hayır. Ben milletvekilliği de yaptım. Tüm kalbimle söylüyorum; Bizim, insanların özel hayatlarıyla asla bir derdimiz yok, olamaz. Mekanizma, sanal korku üretmeye çok seven bir şey. Çünkü tutunacağı başka bir şey yok."



"Bir kadın olarak soruyorum"



'Sığındıkları, ajite ettikleri Atatürk dahil ne varsa hepsini elinden alacağım' diyen Enç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elinden alacağım dememdeki kasıt şu; 'Bunlar Atatürkçü değil' diyerek konuyu ajite ediyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Mustafa Kemal Atatürk demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kurucusudur ve en büyük kazanımlarımızdan bir tanesidir. Ayrıca, 'Atatürkçüyüz, altı okçuyuz' deniliyor ama bir kadın olarak soruyorum; Sizin partinizde neden kadın yok? Kadın adayları yok. Benim milletvekilliğimi, MKYK üyeliğimi ya da belediye başkan adaylığımı bırakın. Kadın olarak konuşuyorum. Onların partisinde neden kadın yok?" - ANTALYA

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