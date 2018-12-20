Son Dakika Haberleri: AK Parti Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

7 saat önce

AK Parti Kızılcahamam Aralık Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, System.String[]
AK Parti Kızılcahamam Aralık Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Aralık Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Başkan Danışmanı ve Genel Koordinatör İhsan Taşer, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, Fatih Oral, Kemal Öztürk, İbrahim Yıldız, eski AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantı, İlçe Başkanı Ahmet Barun'un açılış konuşmasıyla başladı. Devamında Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Seçim İşleri Başkanı Güray Altunay, Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına bugüne kadar 8 Belediye Başkan Aday Adayı, 39 Belediye Meclis Üyesi aday adayı müracaat ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, yaptığı konuşmada aralık ayı içerisinde yapılan faaliyetlerinden bahsederek ilçeye her geçen gün ilginin arttığını belirtti.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Muhittin Güney, Kızılcahamam, Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Malatyaspor'u Zirveye Çıkaran Erol Bulut'un Hedefi Almanya! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren 7 Fırsat İçin Son 10 Gün! Kaçıran Çok Üzülecek

Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Alan ABD, Hava Saldırılarına da Son Verecek 14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:11:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]